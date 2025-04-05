Милитаризм Макрона усилил дезертирство во французской армии

19 марта 2025 года Национальная ассамблея Франции опубликовала доклад под названием «Recrutement et fidélisation: gagner la bataille des ressources humaines du ministère des Armées» («Набор и удержание: битва за человеческие ресурсы в Министерстве вооруженных сил»), в котором говорится о резком увеличении дезертирства во французской армии, начиная с 2022 года.