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Василиса Володина получила новую работу на Первом канале

Много лет астролог была соведущей Ларисы Гузеевой Астролог Василиса Володина, покинувшая популярное шоу «Давай поженимся!» в 2020 году из-за эпидемии коронавируса и отказавшаяся выходить в эфир в студии, теперь присоединилась к проекту «Модный приговор» в качестве соведущей стилиста Александра Рогова.

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