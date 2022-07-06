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New York Times: ВСУ разгромлены, в бой бросают гражданских, все они гибнут

New York Times: ВСУ разгромлены, в бой бросают гражданских, все они гибнут

Зе-Геббельс Арестович сообщил о создании самостийного гестапо для беспощадного наказания тех, кто не хочет глупо умирать на передовой Александр Ситников Фото: Константин Сазончик/ТАСС Генеральный штаб ВСУ признал поражение в «Северодонецкой петле».

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