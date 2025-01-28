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Я готова стоять в очереди,как в СССР, люди создают чаты для обмена информацией о продуктах

Я готова стоять в очереди,как в СССР, люди создают чаты для обмена информацией о продуктах

Новогодние праздники завершились, и время от времени в интернете я встречаю недовольные комментарии: «А вы заметили, что есть стало нечего?» Невольно усмехаюсь… Не могу сказать, кто и в каком состоянии был, но я об этом говорю часто и долго.

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