Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего

Президент Джо Байден вызвал критику со стороны журналистов в соцсетях после того, как ответил долгой паузой на вопрос об отношении его супруги Джилл к желанию повторно баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщил Fox News 22 октября.
Президент Джо Байден вызвал критику со стороны журналистов в соцсетях после того, как ответил долгой паузой на вопрос об отношении его супруги Джилл к желанию повторно баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщил Fox News 22 октября.
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