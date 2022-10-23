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Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего

Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего

Президент Джо Байден вызвал критику со стороны журналистов в соцсетях после того, как ответил долгой паузой на вопрос об отношении его супруги Джилл к желанию повторно баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщил Fox News 22 октября.

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