Страна и люди
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Страна и люди

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Директор ФБР заявиляет о налаживании связей с Россией

Директор ФБР заявиляет о налаживании связей с Россией

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что наладил партнерство с Китаем и Россией Патель охарактеризовал инициативы ФБР с «нетрадиционными партнерами» как избирательные и ограниченные определенными видами транснациональных преступлений, включая кибермошенничество и преступления против детейКэш Патель (Фото: Kylie Cooper / Reuters) Директор ФБР Кэш Патель заявил о налаживании партнерских отношений с Китаем и Россией в борьбе с транснациональной преступностью, кибермошенничеством и преступлениями против детей, передает Reuters.

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Комментарии
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А
Александр
точно написано завиаляет!!!!!  правильный заголовок!!!
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1 м.