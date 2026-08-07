Глава Blue Origin назвал причину взрыва New Glenn

Политика как она есть

Причиной взрыва ракеты New Glenn во время статических огневых испытаний в мае стали неполадки с клапаном подачи жидкого кислорода одного из семи двигателей BE-4 первой ступени, заявил в сети X генеральный директор компании Blue Origin Дэйв Лимп.