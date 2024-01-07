В ВСУ заявили, что не видели заявлений Дании о сроках поставок F-16

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений Дании о сроках передачи Киеву американских истребителей F-16, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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