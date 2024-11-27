Дача Безобразовых «Жерновка» перейдет в собственность Петербурга

Благодаря поддержке Александра Беглова удалось ускорить процесс Принято решение передать объект культурного наследия федерального значения «Дача Безобразовых «Жерновка» вместе с прилегающей территорией в собственность Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии