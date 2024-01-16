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CNN: Десантис не намерен выходить из президентской гонки в США

CNN: Десантис не намерен выходить из президентской гонки в США

Губернатор Флориды Рон Десантис не собирается отказываться от участия в президентской гонке, которая идет в Соединенных Штатов Америки, даже на фоне успеха его оппонента Дональда Трампа, достигнутого среди населения штата Айова.

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