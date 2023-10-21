ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по позициям ХАМАС в многоэтажных зданиях

Удары по позициям движения ХАМАС, расположенным внутри многоэтажных зданий сектора Газа, нанесли истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает пресс-служба израильского военного ведомства 21 октября в своем Telegram-канале.
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