В ВАРПЭ сообщили о снижении цен на красную икру на Дальнем Востоке

Отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. В закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши стартуют от 4500 рублей за 1 кг — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5500 рублей за 1 кг (на 15% ниже).