Новостей для роста нет, отскок чисто технический

Почему-то бытует мнение, что с приходом к власти Трампа начнется потепление отношений РФ с Западом. Я как-то сомневаюсь в этом, да, возможно, какие-то подвижки и будут, но Трамп остается американским президентом, и будет продолжать бороться за процветание американской экономики.