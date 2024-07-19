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Новости экономики России

1 подписчик

Новостей для роста нет, отскок чисто технический

Новостей для роста нет, отскок чисто технический

Почему-то бытует мнение, что с приходом к власти Трампа начнется потепление отношений РФ с Западом. Я как-то сомневаюсь в этом, да, возможно, какие-то подвижки и будут, но Трамп остается американским президентом, и будет продолжать бороться за процветание американской экономики.

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