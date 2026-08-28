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Царьград

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Житель Октябрьского остановил нападение подростка на девушку

Житель Октябрьского остановил нападение подростка на девушку

В одном из дворов Октябрьского подросток напал на девушку. Местный житель, ставший свидетелем этого с балкона, вмешался, вынудив молодого человека извиниться и покинуть место происшествия.

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