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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о вратарях «Ак Барса»: «Планируем поровну распределять игровое время между Биляловым и Арефьевым в новом сезоне»

Главный тренер « Ак Барса »  Анвар Гатиятулин  сообщил, что планирует поровну распределять игровое время между вратарями Тимуром Биляловым и  Максимом Арефьевым в новом сезоне.

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