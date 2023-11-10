Солдат ВСУ рассказал о сорванных планах Киева из-за маневра армии РФ

В день начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российское командование, заранее узнав о планах украинских солдат, перебросило туда войска, таким образом с самого начала нарушив планы киевского режима.