В день начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российское командование, заранее узнав о планах украинских солдат, перебросило туда войска, таким образом с самого начала нарушив планы киевского режима.
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