«Ехать в Россию было риском. Сам заплатил €9 млн евро за свой трансфер». Истории яркой легенды чемпионата России

Гекдениз Карадениз — о Семаке, ЛЧ и многом другом.Гекдениз Карадениз — главный турок чемпионата России и, пожалуй, важнейший легионер «Рубина».
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