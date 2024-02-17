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Как украинские диверсанты могут спровоцировать пограничный конфликт России с НАТО

Как украинские диверсанты могут спровоцировать пограничный конфликт России с НАТО

Несмотря на все заверения президента Путина об отсутствии у него любых агрессивных экспансионистских планов на Прибалтику или Польшу, соседние с Россией и Белоруссией страны Восточной и Северной Европы откровенно готовятся к войне с нами.

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