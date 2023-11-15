«Вашингтон» одержал третью победу кряду, обыграв «Вегас»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене всухую обыграл «Вегас Голден Найтс». В ночь на 15 ноября в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимали «Вегас Голден Найтс».
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