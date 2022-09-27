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"За час 10 метров": коловая пробка блокирует важную дорогу Приморья - видео

"За час 10 метров": коловая пробка блокирует важную дорогу Приморья - видео

Жители Приморья очень активно обсуждают обстановку на важной дороге края. Как сообщают очевидцы, единсвенная трасса в сторону Смоляниново встала практически полностью колом.

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