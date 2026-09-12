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Царьград

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Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Испании в «Формуле-1»

Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Испании в «Формуле-1»

Британец Ландо Норрис из McLaren стал победителем квалификации Гран-при Испании «Формулы-1». В общем зачете лидирует Андреа Кими Антонелли из Mercedes с 267 очками.

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