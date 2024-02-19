СК поможет: Бастрыкин потребовал доклад после жалобы жителей Музыкального в Краснодаре

Глава ведомства будет следить за ходом проверки в столице Кубани.Накануне вечером стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возьмёт под свой контроль ситуацию, сложившуюся в Музыкальном микрорайоне Краснодара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии