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Царьград

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СК поможет: Бастрыкин потребовал доклад после жалобы жителей Музыкального в Краснодаре

СК поможет: Бастрыкин потребовал доклад после жалобы жителей Музыкального в Краснодаре

Глава ведомства будет следить за ходом проверки в столице Кубани.Накануне вечером стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возьмёт под свой контроль ситуацию, сложившуюся в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

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