Расширение БРИКС, стагнация в странах G7 и усиление России: чем запомнился 2024 год для мировой экономики

В 2024 году глобальная экономика выросла более чем на 3%, но в мире усилилась неопределённость из-за торгового протекционизма, эскалации конфликтов и увеличения долгов многих правительств, заявили в ОЭСР.
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