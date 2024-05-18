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Марченко о слухах про Воронкова в КХЛ: «Больше раздули в прессе, кажется. Тяжело привыкнуть к другой стране, но в какой-то момент он взял себя в руки»

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении 23-летнего форварда в Россию.

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