Стенякина: россияне могут получить от государства помощь до 350 тысяч рублей для своего бизнеса

Оформить социальный контракт можно через «Госуслуги» Малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина.