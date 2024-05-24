Федор Болтин: «Город споет хором»

Председатель Комитета по культуре Петербурга – о Дне славянской письменности Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры! Главным событием праздника станет большой хоровой концерт «Город поет» в Михайловском саду, сводный хор объединит полторы тысячи человек – ветеранов, студентов, воспитанников музыкальных школ.
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