Удивительное дело: от одной только инициативы депутатов мигрантам в прямом смысле стало плохо: как жить в России дальше? В России призадумались объявить иноагентской структурой диаспоры.
Русские притесняют: Мигранты испугались, узнав, какой документ готовит Госдума
Комментарии
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Юрий Рязанов
Госдума именно для нас ничего хорошего не выдаст, как всегда готовит какой нибудь ущерб или новых террористов привлечет. Не могу понять загадку, откуда эта дума набирается, из враждебных стран или инопланетян.
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11 час.
Наталия
К хорошему люди привыкают очень быстро, вот и эти многочисленные "гости" привыкли и решили, что так будет всегда. Они даже не могут себе представить, допустить, что может быть иначе. Включат все рычаги сопротивления, от продажных чиновников и депутатов, до тяжелой артиллерии в виде правительств своих республик, от шантажа до угроз. И в этом виноваты мы сами, точнее наши власти. Кстати, заметьте, как моментально после визита Алиева из всех СМИ исчезло упоминание Агаларовых в связи с терактом в КСХ..
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10 час.
Evgenija Palette
Именно это и раздражает - МОЁ - МОЁ! И ТВОЁ - МОЁ!... А за "независимость" РЕЗАЛИ, СУКИ, НАШИХ ЛЮДЕЙ... Независимость? НИЧЕГО НЕТ ПРОЩЕ - ПОШЛИ ВОН! А диаспоры - это баи-бездельники, паразитирующие на своих же людях. ЧАЙНА-ТАУН В РОССИЙСКОМ ВАРИАНТЕ... ( и, конечно, это - потенциальные предатели России. Недаром ЗАПАД СНАБЖАЕТ ИХ СРЕДСТВАМИ... Это - ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ВРАГ...
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8 час.
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