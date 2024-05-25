Русские притесняют: Мигранты испугались, узнав, какой документ готовит Госдума

Госдума именно для нас ничего хорошего не выдаст, как всегда готовит какой нибудь ущерб или новых террористов привлечет. Не могу понять загадку, откуда эта дума набирается, из враждебных стран или инопланетян.

Наталия

К хорошему люди привыкают очень быстро, вот и эти многочисленные "гости" привыкли и решили, что так будет всегда. Они даже не могут себе представить, допустить, что может быть иначе. Включат все рычаги сопротивления, от продажных чиновников и депутатов, до тяжелой артиллерии в виде правительств своих республик, от шантажа до угроз. И в этом виноваты мы сами, точнее наши власти. Кстати, заметьте, как моментально после визита Алиева из всех СМИ исчезло упоминание Агаларовых в связи с терактом в КСХ..