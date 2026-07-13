🚎 Движение троллейбусов №51 «Симферополь — Алушта» временно приостановлено Причина — проведение работ по обеспечению контактной линии электроэнергией, сообщили в предприятии «Крымтроллейбус».
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🚎 Движение троллейбусов №51 «Симферополь — Алушта» временно приостановлено Причина — проведение работ по обеспечению контактной линии электроэнергией, сообщили в предприятии «Крымтроллейбус».