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Орбан раскритиковал Зеленского за поведение на саммите ЕС: "Он ведёт себя как член ЕС"

Орбан раскритиковал Зеленского за поведение на саммите ЕС: "Он ведёт себя как член ЕС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский вёл себя на саммите ЕС так, словно Украина уже вступила в объединение.

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