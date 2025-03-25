Школа-фестиваль Леонида Лундстрема во второй раз открылась в Нижнем Новгороде

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема во второй раз распахнула свои двери в Нижнем Новгороде. В понедельник, 24 марта, в концертном зале Пакгаузов она открылась большим концертом, на котором ученики школы – юные скрипачи – выступили со знаменитым оркестром под управлением маэстро.
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