Родит от молодого парня: 50-летняя Катя Лель решила снова стать мамой

Певица уверена, что ее ждет прекрасное будущее. Катя Лель © Dmitry Golubovich/globallookpress.comДва года назад Катя Лель объявила о разводе с мужем Игорем Кузнецовым, с которым у нее есть дочь Эмилия, родившаяся в 2009 году.