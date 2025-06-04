Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

"Китай потрясён". Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за "публичных шоу" – Politico

"Китай потрясён". Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за "публичных шоу" – Politico

Председатель КНР Си Цзиньпин не хочет встречаться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Politico и даже называет причину нежелания китайского лидера лично сталкиваться с американским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх