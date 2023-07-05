ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жить так, как хочется...

Жить так, как хочется...

Кто-нибудь позволил себе дерзость жить так, как хочет сам?Особенно если его желания не сходятся с общественными?Бросить все к черту!Бросить в миг тянущие вниз отношения, без боязни, что это последний шанс выйти замуж.

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Комментарии
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Элина Морозова
Жить так как хочется- удовольствие очень дорогое. Если у вас есть на это средства, то никто и не мешает. За деньги можно все.  Ну а если вам хочется быть свободным бомжом-странником, так это в любой момент можно организовать.
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