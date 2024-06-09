Банан в косметологии вместо молодильного яблочка. Почему он омолаживает?

Некоторые косметологи считают, что не использовать банан для ухода за кожей просто грешно! В нём содержится столько полезных веществ, что многие дорогие кремы могут позавидовать! Косметологи называют его настоящим молодильным яблочком и очень, очень рекомендуют к применению.