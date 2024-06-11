Юрист Русяев назвал четыре способа вернуть деньги после ошибочного перевода

Электронные банковские переводы уже давно стали частью повседневной жизни человека. Возможность в считанные секунды отправить деньги своему родственнику или другу значительно упрощает жизнь и экономит много времени.
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