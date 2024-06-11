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Юрист Русяев назвал четыре способа вернуть деньги после ошибочного перевода

Юрист Русяев назвал четыре способа вернуть деньги после ошибочного перевода

Электронные банковские переводы уже давно стали частью повседневной жизни человека. Возможность в считанные секунды отправить деньги своему родственнику или другу значительно упрощает жизнь и экономит много времени.

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