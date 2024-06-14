Политолог Дудчак заявил, что Ермак может стать следующим президентом Украины

Политолог Александр Дудчак заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Владимира Зеленского на посту главы государства, поскольку его влияние внутри страны возрастает и он является одной из ключевых фигур в политической жизни республики.
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