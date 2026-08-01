В Киеве ночью были поражены заводы по производству ракет «Нептун» и «Фламинго» Ночью российские войска нанесли удары по заводам и складам .
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В Киеве ночью были поражены заводы по производству ракет «Нептун» и «Фламинго» Ночью российские войска нанесли удары по заводам и складам .
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