Доверчивых пассажиров авиарейсов стали чаще использовать как курьеров

Кольцовские таможенники зафиксировали рост числа случаев обмана пассажиров рейсов в Баку – доверчивых людей просят довезти посылку родственнику в Азербайджан, и те, кто соглашаются, получают административку.
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