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В России вводят штрафы для УК за препятствие работе операторов связи

В России вводят штрафы для УК за препятствие работе операторов связи

Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей С 6 августа в России вступит в силу федеральный закон, вводящий административную ответственность для управляющих компаний, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных домах.

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