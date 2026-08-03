В России вводят штрафы для УК за препятствие работе операторов связи

Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей С 6 августа в России вступит в силу федеральный закон, вводящий административную ответственность для управляющих компаний, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных домах.