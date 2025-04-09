Раскрыто, от каких вредных привычек отказался Ефремов в колонии

Адвокат Падалко заявил, что Ефремов бросил пить и куритьНародный артист РФ Михаил Ефремов, покинувший исправительную колонию № 4 в Белгородской области, за время своего заключения там бросил курить и употреблять алкогольные напитки, рассказал его адвокат Юрий Падалко Telegram-каналу «Mash».