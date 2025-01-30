В Рязанской области сохраняется риск плотного тумана

Главная опасность - сильное снижение видимости. Местами она может не превышать 200 метров. Погода сейчас способствует образованию туманов, они могут возникать в утреннее или вечернее врем, когда идет перепад температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии