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Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против РФ

Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против РФ

Страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

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