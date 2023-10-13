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Китай

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В Бишкеке прошло заседание Совета глав МИД СНГ

Бишкек, 12 октября /Синьхуа/ -- В Бишкеке в четверг под председательством главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбека Кулубаева прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств /СМИД СНГ/.

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