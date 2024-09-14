Человечество развернуло сверхактивную экспансию на Луну

Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России…Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России…Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .