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Петербургский дневник

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От комиксов до раскраски: «Петербургский дневник» представил свою линейку сувениров

От комиксов до раскраски: «Петербургский дневник» представил свою линейку сувениров

На межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» Линейка сувениров, созданная «Петербургским дневником», заняла первое место на межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России».

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