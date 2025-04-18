От комиксов до раскраски: «Петербургский дневник» представил свою линейку сувениров

На межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» Линейка сувениров, созданная «Петербургским дневником», заняла первое место на межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России».
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