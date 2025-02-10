Умер Ферд Хугас, актер из «Время умирать» и автор похоронных пьес

Скончался Ферд Хугас, известный нидерландский артист. Фердинанд «Ферд» Хендрик Йоханнес Хугас (настоящее имя) был комиком, актером театра, варьете, кино, сериалов и мыльных опер, артистом радиопостановок, озвучания, сценаристом.
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