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Зимний ужин немцев при свечах обернется пересмотром политики ФРГ по России

Зимний ужин немцев при свечах обернется пересмотром политики ФРГ по России

Сложная экономическая ситуация в ЕС и ФРГ не окажет влияние на принятие политических решений по России, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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