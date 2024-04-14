Электрическое сопротивление

Динамика глобального распространения электромобилей замедляется. Развитые страны из-за экономических сложностей сокращают поддержку этого вида транспорта, при этом сами машины на батарейках по-прежнему дороги и неудобны для потребителя.
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