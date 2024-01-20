Российская «Мста-Б» поразила «Гвоздику» противника на Херсонском направлении

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» на Херсонском направлении.
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