Нефтяники пожаловались на очень высокие налоги

В результате этого их бизнес по продаже топлива находится в убытках. Обсуждение связано с ростом цен на топливо в сентябре и дискуссией между Минфином и Минэнерго о том, за счет каких источников компенсировать расходы бюджета на выплату демпфераНефтяники жалуются на слишком высокие налоги, а из-за этого розничные продажи топлива стали убыточными.